«Не про деньги»: Александр Петров несколько раз пытался стать бизнесменом

Актер Александр Петров в последнее время то и дело мелькает в различных кинопроектах. Недавно он сыграл еще в одной картине — «Стрельцов» — режиссера Ильи Учителя. Однако мало кто знает, что Петров пробовал себя не только на актерском поприще, но и в качестве бизнесмена. Не так давно артист рассказал, что владеет гостиницей в Переславле-Залесском. Об этом Петров сообщил YouTube-каналу «Георгий за кадром».

«Гостиницей полностью занимается родная сестра. Да, это строилось на мои деньги, но это не про деньги. Их я вряд ли когда-то смогу отбить. Я постоянно там что-то переделывал, дорабатывал», — признался артист.

Петров подчеркнул, что для него деньги никогда не были на первом месте.

«Мне достаточно малого. Мне важны эти ощущения, которые потом перерастают в воспоминания», — заявил актер на передаче.

Напомним, что ранее Петров уже упоминал о другой бизнес-идее. Александр планировал открыть свою школу актерского мастерства. Более того, он ее зарегистрировал. Вот только сообщалось, что представители налоговой службы не смогли найти учебное учреждение по указанному юридическому адресу. Поэтому они вычеркнули школу Петрова из существующего списка центров дополнительного образования.