«Ты реально крутой чувак!»: Оскар Кучера поздравил с 16-летием старшего сына от второго брака

Актер Оскар Кучера в Instagram поздравил с 16-летием своего сына Александра Маркова. Он родился у него в союзе с победительницей конкурса красоты Майей Марковой в далеком 2004 году.

На видеозаписи старший сын Оскара Кучеры сидит за барабанной установкой. Надо отметить, что у подростка пышная шевелюра. Судя по всему, он увлечен рок-музыкой и в будущем хочет стать профессиональным музыкантом.

«Сегодня этому крутышу шестнадцать! Офигеть, конечно! Сынок, я тебя поздравляю, ты реально крутой чувак! Ты выбираешь цель и идешь к ней, несмотря ни на что! Будь счастлив и, конечно, здоров! Люблю тебя и горжусь!»

Оскар Кучера

Напомним, что с Майей Марковой Кучера расстался в 2006 году. Вместе они были всего четыре года. Сегодня он счастливый многодетный отец. Третья жена артиста подарила ему трех сыновей и дочь. О супруге Кучеры известно, что она по образованию юрист. Сейчас девушка занимается бизнесом.