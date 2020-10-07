«Только не еще одного Вагана!»: фанаты подшутили над Петросяном, который «готовит номер» с артисткой

Сатирик Евгений Петросян в Instagram разместил снимок с одной из достаточно молодых артисток своего шоу. Часть пользователей посчитали, что это новая пассия юмориста, на которую он променял свою верную жену — 31-летнюю Татьяну Брухунову.

«Вместе с Оксаной Невежиной (артисткой моего театра и «Петросян-шоу») готовим новый номер!»

Евгений Петросян

«Только не еще одного Вагана! Умоляем», «Куда же вы жену дели? Или, как только родила, сразу стала не нужна?» «А как животик на снимке втянул. Молодец, Евгений Ваганович», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в честь своего 75-летия несколько недель назад Евгений Петросян представил публике своего сына Вагана. Как заверил юморист, ребенка ему подарила Татьяна Брухунова. К услугам суррогатной матери, по его словам, они с женой не прибегали. Сама Брухунова сейчас много времени проводит на прогулке с сыном, пока муж усиленно работает.