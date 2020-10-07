«Как я ее хотела»: Бузова похвасталась трендовой сумкой из кожи за 257 тысяч рублей

Ольга Бузова не скрывает, что много работает. Девушка зарабатывает миллионы, которые тратит на концертные шоу, люксовую одежду и поездки. Вот уже больше года с телеведущей строит отношения Давид Манукян. Блогер тоже любит пошопиться. За раз он может купить одежды на миллион рублей. Парень с радостью покупает подарки своей избраннице. Накануне влюбленные встретились впервые за несколько недель и провели ночь в отеле.

На свидании Ольга появилась в мини-платье с полосками и босоножках Valentino. Она радовалась, когда Дава подарил ей цветы и воздушные шары в честь годовщины отношений. Пара много обнималась и разговаривала. Они развеяли все слухи о расставании. Более того, утром Бузова не удержалась и похвасталась подарками из ЦУМа, которые ей приготовил возлюбленный. Она стала открывать пакет и показала трендовую черную сумку из кожи Bottega Veneta, которая стоит около 257 тысяч рублей. Этот аксессуар уже стал самым трендовым в этом сезоне.

«Я уже знаю, что здесь. Модницы мои наверное тоже понимают, Bottega уже все видят. Так сейчас. Слышите звук? Я вас интригую. Вот она, моя куколка! Как я ее хотела. Просто!» — поделилась эмоциями звезда.

Поклонники были рады за Ольгу. Тем более, летом она носила босоножки и мюли этой фирмы. Девушка старается следить за трендами и с радостью покупает модные обновки. Теперь ей помогает в этом и Дава.