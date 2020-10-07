«После тебя я ни с кем»: Навка с Бурковским обменялись откровенными признаниями

На Первом канале стартовал новый долгожданный сезон «Ледникового периода». В составе судей, помимо Татьяны Тарасовой, уже отметились Татьяна Навка, Сергей Лазарев, Елена Исинбаева. На очередной записи программы в числе жюри появился актер Андрей Бурковский. И Навка поспешила записать с ним видео на память.

В 2016 году Навка в качестве участницы «Ледникового периода» выступала в паре с Андреем Бурковским. И только сейчас, наконец, бывшие партнеры пересеклись за столько лет. В видео, которым фигуристка поделилась с поклонниками в Instagram, Навка и Бурковский обменялись признаниями.

«Наконец-то я встретился со своей единственной и неповторимой Татьяной Навкой», — порадовался Бурковский. «Я очень рада тебя видеть, дорогой мой партнер, после тебя я ни с кем, видишь, не изменяю», — в ответ призналась Навка.

Бурковский подчеркнул, что они с Навкой совпали по оценкам, которые выставляли в ходе выступлений участникам. Кстати, в этом сезоне на льду блистают Ольга Бузова, Влад Топалов, Регина Тодоренко и многие другие. Премьера шоу состоялась 3 октября.