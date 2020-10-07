«Просто вдохновляешь»: Анна Кошмал похвасталась пышной грудью, прижавшись щекой к цветку

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила красивый снимок. На фотографии она прижимается щекой к цветку. При этом можно разглядеть ее упругую грудь, которую она слегка оголила.

«Счастлив человек, который благодаря проницательности и мудрости отличает действительное от иллюзии, вечное от преходящего и благое от приятного. Тот, кто знает истинную любовь и способен любить все создания, тот, кто трудится бескорыстно для блага других с любовью в сердце». Анна Кошмал

«Как всегда красива и прекрасна», «Какие правильные слова, красоточка», «Ты умница, Анюта. Прямо вдохновляешь своими словами», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Кошмал получила широкую известность благодаря сериалу «Сваты». В картине она сыграла роль Женечки Ковалевой. Ранее звезда рассказывала, что в скором времени выйдет седьмая часть «Сватов». Правда, из-за пандемии сроки были сдвинуты. Раньше 2021 года зрители ленту на экранах, к сожалению, не увидят.