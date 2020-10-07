В элитном жилом комплексе: дочка Меладзе похвасталась квартирой в новостройке

Старшая дочь певца Валерия Меладзе от первого брака с Ириной Малухиной, 29-летняя Инга этим летом перестала скрывать своего нового бойфренда. Девушка встречается с креативным директором студии дизайна. Более того, совсем скоро пара планирует масштабное новоселье.

У себя в Instagram Инга похвасталась своей новой квартирой. Приобрела ее девушка в элитном жилом комплексе на Рублевском шоссе. Заветные квадраты девушки располагается на средних этажах:

«Еще несколько месяцев ремонта, и я буду жить примерно тут!», — обрадованно сообщила Инга.

Предыдущий брак наследницы артиста с марокканским журналистом, напомним, распался в прошлом году.

К слову, помимо Инги у Меладзе еще две дочери от первого брака. В отношениях с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой у него подрастает двое сыновей, о которых артист рассказывает нехотя, но недавно разоткровенничался.