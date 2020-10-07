«Есть перчинка»: Алина Загитова в облегающем розовом платье и на коньках очаровала поклонников

На фанатской страничке олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Instagram появилась видеозапись со звездой. Ранее она была размещена в сторис самой спортсменки.

На кадрах Алина Загитова стоит перед зеркалом в красивом облегающем розовом платье. На ногах у нее белые коньки. Именно в таком виде фигуристка появилась в первом выпуске шоу «Ледниковый период», очаровав своих поклонников.

«Мне этот образ очень понравился. В нем есть перчинка. Он со сложными деталями, но не перегруженный. И Алина такая строгая. Надеюсь, будут еще кадры», «Фигура, ну идеальна во всем. Очень интересно посмотреть наряд со спины», «Очень понравилась прическа. Да и весь образ! Нас слышат. Алина-красавица, в тысячный раз, но все равно скажу это. Удачи на съемках», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Алина Загитова около года назад приостановила свою профессиональную карьеру. При этом о полном завершении выступлений на льду она пока не говорила.