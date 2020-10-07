Когда рэпер становится нежным: Джиган запечатлел теплую встречу с сыном после разлуки

Джиган провел несколько дней вдали от дома – в горах Северной Осетии. Этого времени ему хватило, чтобы порядком соскучиться по своим близким. Когда многодетный отец вернулся домой, он тут же поспешил к своему единственному сыну Давиду.

Теплую встречу с малышом музыкант показал в личном блоге. На обнародованном видео брутальный мужчина неожиданно превратился в мягкого и ласкового папу, который усыпал бесконечными поцелуями своего отпрыска. К слову, не менее счастливым выглядел и мальчик.

«Привет, Давид!» — подписал он кадры.

«Ваще, Бро», — отреагировал на видео актер Павел Деревянко.

«Ну невозможно быть таким красивым Давидом», «Господи, какой он сладкий», «Кстати они с Майей похожи, красавцы прям», «Джига два, как похож на отца», «Сладкий малыш, Давидик. Папы копия маленькая», — прокомментировали фолловеры.

Напомним, в браке с Оксаной Самойловой у Джигана есть еще три дочери: Ариела, Лея и Майя.