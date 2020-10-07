«Про Сашу мне наговорили, наболтали»: Хитяева объяснила, почему рассталась с первым мужем

По словам актрисы, только с годами она поняла, что это все была неправда.

Актриса Людмила Хитяева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о жизни со своим первым мужем актером Александром Белокринкиным. От него она родила своего единственного сына Павла.

«Я выходила первый раз замуж по любви. Саша был очень образованным, рукастым. Он — спортсмен. У нас даже имелась своя яхта. Именно от Саши я родила своего единственного сына. Саша, надо признать, был закрытым человеком. Он ревностно относился к моим ролям и успехам в кино».

Людмила Хитяева

Как отметила Хитяева, у людей, которые их окружали, было очень много зависти и злобы. «Про Сашу мне наговорили, наболтали. А я была молодая и категоричная. Он после того, как мы расстались женился через 14 лет. Он не мог найти никого. Школьная любовь не проходит всю жизнь. Потом я узнала, что это наговоры. Он мне не изменял. Он пытался убедить, но процесс, что называется, пошел», — заметила актриса.

Напомним, что Людмила Хитяева прославилась благодаря картине «Тихий Дон». В легендарном фильме она сыграла жену Петра Мелехова — Дарью. В 1983 году она стала народной артисткой РСФСР.