«Больше боюсь, чем в молодости»: Сюткин рассказал о новорожденном сыне

Артист в начале августа в четвертый раз стал отцом.

В начале августа в семье 62-летнего Валерия Сюткина и его третьей жены Виолы случилось прибавление. На свет появился их второй общий ребенок — сын, которого назвали Лео.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Валерий Сюткин признался, что стать отцом в 62 года было его взвешенное и осознанное решение. Но отметил, что с возрастом дети даются тяжелее. Между третьей дочерью и малышом Лео разница в возрасте составила 24 года.

«Я очень счастлив. Все по-новому, но все осознанно, — признался артист. И добавил: «Теперь больше боюсь за ребенка, чем в молодости. Смотришь, следишь, оберегаешь, чтобы тут не зацепил, там не упал, камушек с дороги убираю».

Сюткин объяснил, что к малышу относится бережнее. И дорожит каждой минутой, проведенной с ним. А в молодости же, наоборот, старался как можно быстрее «скинуть» ребенка на нянь.

Трое детей Сюткина не пошли по его стопам. И музыкант делает ставку на четвертого. Он и имя ему подобрал «мелодичное»: «Лео Сюткин — это прямо имя для музыканта. Есть надежда», — высказался артист.