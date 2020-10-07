«Я готова трудиться на плантации»: Борисова не вернула Керимовой платье с камнями Сваровски

Телеведущая Дана Борисова наотрез отказалась возвращать платье, расшитое камнями Сваровски дизайнеру Анике Керимовой. Наряд она брала для съемок в программе «Сегодня вечером». Его стоимость 150 тысяч рублей.

По словам Даны Борисовой, в этом наряде она произвела фурор перед гостями студии. Все отмечали, что телеведущая буквально сияет от счастья. Столько комплиментов она давно не получала.

«Я позвонила дизайнеру и честно сказала: «Аника, я готова быть рабой, готова трудиться на плантации и делать все, что скажешь, но платье не отдам».

Дана Борисова

Ранее Дана Борисова рассказывала, что несмотря на приличные гонорары за участия в ток-шоу она не может себе позволить носить дорогую одежду. По ее словам, у нее, конечно, имеются в гардеробе дорогие шубы. Но вообще-то к нарядам она относится спокойно. Правда, это платье так запало в ее душу, что она сделает все возможное, чтобы оставить в итоге его у себя, сообщает «Собеседник».