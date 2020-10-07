Загитова в цветочной пижаме с шортами приняла букет роз от таинственного поклонника

Алина Загитова, заявив о конце своей карьеры в профессиональном спорте, начала свой путь в мире шоу-бизнеса. Она выступает в качестве артистки балета на льду, а теперь стала еще и ведущей на Первом канале, появляясь в эфире программы «Ледниковый период» в компании с Алексеем Ягудиным.
В первом выпуске проекта фигуристка предстала перед зрителями в сияющем платье нежного персикового оттенка.
После шоу армия поклонников стройной брюнетки завалила ее цветами, однако среди многих композиций выделялась одна – в виде большого солнца с глазами из сердечек. С этим букетом Алина запечатлелась в личном блоге, нежно прижавшись к нему лицом. Имя таинственного дарителя девушка не огласила, но поблагодарила его через свой аккаунт.
Отметим, что одета она была женственно и по-домашнему – в шелковую розовую пижаму с шортами с цветочным принтом.
«Неземная!», «Алиночка, ты достойна тысячи таких букетов!», «Красота! Алина сама прелесть! Букеты все красивые, но один — супер! Спасибо всем, кто радует Алину», «Какое классное солнышко из цветов! И наше солнышко прекрасное», — прокомментировали кадр ее фолловеры.