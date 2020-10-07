Подруга Пугачевой после вечеринки с Галкиным объявила, что больна коронавирусом

Известный в звездных кругах адвокат Ида Достман сообщила в личном блоге, что заболела коронавирусом. Бизнесвумен дружит с такими звездами, как Алла Пугачева, Максим Галкин и Валентин Юдашкин. Ранее она засветилась на вечеринке с популярными артистами и публичными личностями.

«Друзья, CoViD-19 снова набирает обороты, зараженных все больше с каждым днем. И я не оказалась исключением. Пару дней назад почувствовала легкое недомогание, кашель, насморк и как все списала на простуду, но на всякий случай решила сдать анализ. И вот он подтвердился. Легкая стадия, но все же, вирус есть», — сообщила Достман в личном блоге.

В конце сентября светскую львицу видели в компании Максима Галкина, Яны Рудковской, Николая Баскова на дне рождения их общего друга. Муж Примадонны после этого провел шоу «Сегодня вечером» на Первом канале со Львом Лещенко и Владимиром Винокуром, а также YouTube-шоу «Музыкалити» с Леонидом Агутиным. Жена Евгения Плющенко побывала на премии «GQ Человек года – 2020», где тесно общалась с Филиппом Киркоровым и бойфрендом Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Ведущая «Дома-2» в настоящий момент снимается в шоу главного канала страны «Ледниковый период».