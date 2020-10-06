Двойной удар: владелец горе-машины открестился от отношений с Коротковой

Сразу после аварии на Кутузовском проспекте девушка заявила полицейским, что ехала на машине сожителя.

Для Виктории Коротковой наступило непростое время. Модель и финалистка шоу «Холостяк» не просто сбила насмерть человека, но и, судя по всему, лишилась сожителя.

Именно данным образом Короткова определила свое родство с владельцем машины Рагимом Шамшиловым. Девушка заявила полицейским, что собственник дорогой иномарки, на которой она сбила человека, ее мужчина.

Но у женатого и многодетного Рагима Шамшилова несколько иной взгляд на ситуацию. Он заявил, что с девушкой у него нет близких отношений.

«Я дал поездить просто. Никаких связей нет», — сказал мужчина телеканалу «360».

Бизнесмен подтвердил, что Виктория ездит на машине по доверенности. Разрешающий документ он подписал по просьбе девушки, так как ее машина находится в ремонте.

Обсуждать подробности аварии он отказался, сославшись на то, что не знает никаких деталей, а сотрудники ГИБДД с ним пока не связывались.

Сразу после аварии Виктория Короткова попала в больницу с ушибом головы и лодыжек. К тому же у нее сильный стресс, модель сразу же закрыла возможность комментариев на своей странице в соцсети, чтобы не усугублять ситуацию.

Услышав про девушку, Шамшилов предложил обратиться к адвокату со всеми вопросами.

Авария произошла 5 октября. Виктория Короткова ехала за рулем Mercedes Gelandewagen по Кутузовскому проспекту. В это время мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Адвокат и общественный деятель Элеонора Абеле в беседе с «ФАН» объяснила, какой наказание грозит модели.