«Ну очень смело»: Лопырева в купальнике подчеркнула загорелые бедра на пляже Белека

Модель проводит время в Турции вместе с семьей. Очередной день блондинка посвятила играм с наследником у моря.

Виктория Лопырева уже несколько месяцев наслаждается теплой погодой в Турции. Возвращаться на родину девушка не спешит. Вместе с мужем Игорем Булатовым она живет на вилле, где устраивает вечеринки для друзей. Также они катаются на яхте, чтобы сменить обстановку. После родов модель старается регулярно заниматься спортом. Также она сама готовит и играет с сыном Марко Лео. Малыш всегда путешествует с родителями.

На днях Лопырева устроила фотосессию в вечернем платье. Она не скрывает, что любит ходить без нижнего белья. А за то время, что девушка находится на курорте, она успела приобрести бронзовый загар. 6 октября ее наследнику исполнился год и восемь месяцев. Она решила поздравить его с этой датой прямо на пляже Белека. Виктория облачилась в слитный купальник сливочно-розового цвета. Сначала она вручила мальчику игрушечную машинку, а потом торт со свечкой.

Модель не только поздравила сына, но и похвасталась фигурой. Она показала загорелые и подтянутые бедра, а также осиную талию. Девушка не удержалась и сделала несколько фото в своем соблазнительном монокини.

Поклонники обычно восхищаются тем, как выглядит 37-летняя звезда. На этот раз многие посчитали, что Виктория перестаралась. «Формы просто класс», «Вот это фигура, «Это конечно пляж, но купальник прям откровенный», «Бедра во всей красе, и это на глазах сына», «Ну очень смело, мне не понять», «Красотка такая, ну огнище», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Потом Лопырева уже в белом бикини лежала с книгой на лежаке. Она не упускает возможности провести время с пользой. Свою фигуру на этот раз она прикрыла туникой, но блеснула стройными ногами.