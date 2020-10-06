Николь Кидман призналась, с кем из мужчин была счастлива по-настоящему

Николь Кидман и Том Круз поженились в 1990 году. Союз просуществовал 11 лет. За это время актеры усыновили двоих детей, которые после развода остались с отцом. В интервью The New York Times актриса призналась, то в те годы была по-настоящему счастлива.

В 1999 году пара принимала участие в съемках эротической картины Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами», где играли супругов. Николь вспомнила трогательные моменты того периода, когда после продолжительных съемок они, уставшие, но счастливые могли отправиться на картинг.

С 2006 года Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном. Круз в том же году женился на Кэти Холмс, но и этот союз распался спустя несколько лет.