Стиль и элегантность: Ани Лорак в лосинах и жакете с широким поясом посетила ресторан

Певица решила развеяться после рабочего дня. Она поужинала в одном из престижных заведений в столице.

Ани Лорак редко делится подробностями из своей жизни. Когда девушка развелась с турецким бизнесменом, то вскоре стало известно о ее романе с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. Несколько раз они появились вместе на публике, но вот уже почти год их не видели вместе. Молодой человек лишь появился на празднике в честь дня рождения дочки артистки Софии, который прошел летом после карантина.

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42-летняя певица много работает. Лорак старается выступать, участвовать в съемках и находить время на общение с близкими. Недавно она поужинала с Сергеем Лазаревым, с которым дружит много лет. А вот очередной день девушка провела на ногах и при этом выглядела так, словно сошла с подиума. Завершив все дела, она отправилась поужинать в престижный столичный ресторан. На этот раз артистка была без компании или решила ее не показывать.

На новых фото Лорак позировала в черных лосинах, майке и удлиненном жакете с широким поясом. Она выдержала стиль total black. В ее ушах были маленькие серьги-кольца, а волосы собраны в хвост. Нежный макияж со стрелками и нюдовой помадой завершил повседневный образ.

«Солнце касалось ее лица, а она мысленно улетала вдаль, купаясь в переливах своих воспоминаний. Может, написать книгу?» — поделилась размышлениями звезда.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие поразились тому, в какой форме она находится. «Вы стильная! Нам было бы интересно почитать вашу книгу, пишите!», «Какой наряд, какой изыск», «Ну просто сама элегантность», «Каролина, какая вы роскошная», «Ваши образы бомбические», — прокомментировали пост подписчики.