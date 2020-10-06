«Там зажигается свет!»: Брухунова похвасталась коллекцией сумочек ручной работы

Жена Петросяна приобрела новую осеннюю модель к имеющимся в ее гардеробе.

Татьяна Брухунова обожает шопинг и регулярно балует себя самыми разными обновками. Особую страсть жена Евгения Петросяна питает к люксу, а также отечественным брендовым вещам. На этот раз девушка приобрела новую сумочку ручной работы — в коллекцию к уже имеющимся аналогичным вещицам.

Это сумочка-ридикюль ярко-оранжевого цвета с оригинальным дизайном — детской качалкой-лошадкой. Брухунова показала у себя в stories детально, как выглядит аксессуар.

«Тут цепочка есть, все очень удобно, можно сносить на цепочке, можно носить просто как ридикюльчик, — отметила Брухунова. И добавила: «Завтра, наверное, с ней пойду на улицу. Пока погода хорошая стоит, нет дождя!»

Оказалось, что это не первая оригинальная сумочка – у Татьяны Брухуновой уже есть две в коллекции.

«Вот такую расписывали специально под меня. Это абсолютно типичная я в ванной. Именно так я выгляжу. Тут мои инициалы», — показала модница. И взяла в руки вторую модель: «И вторая лимиточка вот такая потрясающе бесподобная красавица, вообще-то там зажигается свет!»

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Девушка нашла, как включается свет, и продемонстрировала красоту сумочки с подсветкой в темноте. Не скрывая восторгов от произведенного эффекта, Брухунова с сожалением отметила, что выгуливала этот «телевизор» всего лишь однажды.