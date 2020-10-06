Леди в черном: Хромченко в жакете с баской и меховым воротником прогулялась по Парижу

Эвелина Хромченко является ведущей программы «Модный приговор» на Первом канале. Вместе с историком моды Александром Васильевым она дает советы по стилю героиням передачи, помогая развить им вкус в одежде. Также теледива регулярно выступает с мастер-классами, на которых любая девушка может научиться правильно одеваться.

Хромченко активно ведет свой микроблог в Instagram. Там фэшн-эксперт делится советами по стилю и моде, а также показывает свои наряды. На этот раз телеведущая показала себя на прогулке в Париже. Для выхода в свет она облачилась в монохромный образ черного цвета, состоящий из жакета с баской и меховым воротником, укороченных брюк и нюдовых лодочек.

«Куколка парижская..», «Самая стильная из всех современниц!», «Хорошенькая!!!! Прям- лапушка, но модная лапушка!!», «Очень молодо выглядите!», «Какие классные туфельки», «Шикарная», — засыпают комплиментами фолловеры.

Кстати, укороченные брюки, отметила на программе «Модны приговор» Хромченко, обладают омолаживающим эффектом. Поэтому их можно смело надевать любой моднице.