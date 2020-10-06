«Теплые денечки»: Игорь Николаев показал, как проводит время с маленькой дочкой

Большую часть лета Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой и их маленькой дочкой Вероникой провели в Юрмале. Туда пара ездила не только отдохнуть, но и уладить юридические вопросы. Дело в том, что у музыкального семейства уже могол лет есть вид на жительство в Латвии. Сейчас семья уже в Москве, где радуется теплым осенним денечкам. Игорь Николаев показал, как весело проводит время с Вероникой. Снимком развлечений — они катались с девочкой на машине по проселочным улицам — поделился в своем Instagram.

«Золотая осень в нашем поселке. Продлитесь, теплые денечки», — подписал фото Николаев.

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6 октября Веронике исполнится пять лет. Несмотря на столь юный возраст, она уже поест песни под аккомпанемент папы и танцует. Младшую дочь Николаеву родила Юлия Проскурякова. От первого брака у музыканта есть еще один ребенок – дочь Юлия.