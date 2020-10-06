Бывшие остались в стороне: Безрукова рассекретила свой любимый типаж мужчин

После развода с мужем — актером Сергеем Безруковым — 55-летняя Ирина Безрукова редко рассказывала о личной жизни. Но недавно на своей странице в соцсети знаменитость упомянула о мужчине, который мог бы ее заинтересовать.

Примечательно, что актриса не остановила свой выбор на так называемых «красавчиках» и секс-символах кинематографа. Безрукова подчеркнула, что ей никогда не нравились гардемарины или Ален Делон.

Как отметила сама артистка, ей по душе мужчины, увлеченные любимым делом.

«Яркий пример такому образу — это Индиана Джонс, которого сыграл Харрисон Форд. Это четыре серии фильмов о профессоре-археологе, который все свои силы вкладывал в поиски редких артефактов. Или, например, Киану Ривз в роли Нео из фильма «Матрица», — рассказала Безрукова.

Отметим, что недавно актриса поздравила своих учителей с их профессиональным праздником. Интересно, что Безрукова считает учителями не только школьных педагогов. Актриса подчеркнула, любой человек, из-за которого ей пришлось поменяться или стать сильнее, — для нее учитель.

Напомним, что Сергей Безруков является вторым мужем актрисы. Первоначально Ирина была замужем за актером Игорем Ливановым. У них есть общий сын Андрей Ливанов.