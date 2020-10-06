Кристина Асмус в джинсовых мини-шортах и клетчатой рубашке подчеркнула рельефные икры

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым стала больше работать. Девушке посыпались предложения о работе. Она снялась в шоу «Золото Геленджика», а также в нескольких фильмах, в том числе и с Алексеем Чадовым. Недавно начался театральный сезон. Актриса играет в постановке «Дачники», но перед премьерой у нее едва не пропал голос, а теперь девушка страдает из-за аллергии. Ей пришлось отметить съемки, так как выглядит она не лучшим образом.

Однако Кристина надеется, что быстро поправится. Так 6 октября она решила опубликовать фото, на котором предстала в джинсовых мини-шортах с небрежными краями и клетчатой рубашке, надетой поверх белой майки. Кроссовки дополнили кэжуал-образ артистки. Девушка позировала на ступеньке, демонстрируя стройные ноги с рельефными икрами. Как известно, она тщательно следит за своей фигурой, соблюдая особый рацион. А также ухаживает за кожей.

Поклонники пожелали звезде выздоровления. Многие также оценили ее лук в стиле спорт шик. «Такая на стиле», «Кроссовки супер», «Красавица», «Какая классная», «Без косметики нереальная красотка. Просто милашка», «Вы прекрасно выглядите, но неделя отпуска вам явно необходима», «Какие короткие шорты. При Гарике такого не было», «Смелый наряд», «Такая девочка, а ножки — прям стройные», — прокомментировали пост подписчики.