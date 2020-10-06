Стильный монохром: Ани Лорак встретила октябрь в приталенном жакете и с сумкой Prada

Ани Лорак для многих поклонников является иконой стиля. Девушка после развода с турецким бизнесменом стала еще больше следить за собой. Многие отмечают, что артистка постройнела и похорошела. А недавно она вернулась из Греции, где отдохнула с дочкой Софией, а также своим другом Филиппом Киркоровым. Теперь девушка снова активно участвует в светской жизни столицы и дает концерты. На днях она выступила на радио в платье-пиджаке.

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42-летняя певица любит подчеркивать стройную фигуру. Она предпочитает наряды, которые подчеркивают ее изящные ноги. В обычной жизни Лорак чаще носит джинсы с высокой талией и подворотами, которые сочетает с кроссовками или каблуками. А на этот раз артистка выбрала более классический стиль. Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) запечатлела себя в салоне презентабельного автомобиля с белоснежным салоном. Она позировала в черном приталенном жакете и силуэтном платье в тон с поясом. На соседнем кресле лежала кожаная сумка Prada. Дополняли образ солнцезащитные очки и высокой хвост с пробором.

Поклонники восхитились монохромным образом звезды в черных тонах. Многие отметили, что она выглядела очень элегантно. Певица получила сотни комплиментов от фанатов. «Какая красивая», «Черный — ваш цвет», «Стильно прямо, женщина носит Prada», «Вся в черном, но это так элегантно», «Когда звезда едет на работу», «Царская особа — видно сразу», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Напомним, что сердце Лорак не свободно. Девушка встречается с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, но не афиширует свои отношения.