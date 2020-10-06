В гармонии с природой: Лопырева в лимонном платье в пол позировала на турецком побережье

Виктория Лопырева минувшим летом отметила 37-летие. Девушке сделала сюрприз муж Игорь Булатов, устроив ей романтический вечер. После рождения сына Марка Лео в 2019 году она предпочитает проводить время за границей. Сначала модель находилась в Дубае, а потом прилетела в Турцию. Блондинка вместе с возлюбленным старается наслаждаться жизнью и делиться счастливыми мгновениями со своими подписчиками в Instagram. Она живет на вилле, где устраивает вечеринки, а также порой катается на яхте с друзьями.

Лопырева после родов быстро вернулась в форму. Она активно занимается спортом. Даже маленький ребенок не мешает ей выделять время на тренировки. А вот от вкусной еды она не отказывается и часто готовит сама. Недавно модель устроила фотосессию во время морской прогулки. Она позировала в изумрудном платье из шелка. Теперь Виктория опубликовала фото, где предстала в платье в пол лимонного цвета с акцентом на талии.

Наряд подчеркнул ее загорелую кожу. Девушка шла по белому песку возле лазурной воды. Ее волосы были распущены, а в ушах красовались серьги-кольца.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие посчитали, что девушке идет яркий оттенок желтого. Другие обратили внимание, что она очень гармонично смотрится с природой. «Какая красотка», «Ох, эти яркие оттенки», «Вам безумно идет желтый», «Наша богиня», «В таких платьях только на побережье и позировать», «Когда все идеально», — прокомментировали пост подписчики.