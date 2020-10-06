«На одной волне»: Денис Клявер показал старшего сына

Старший сын экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера — Тимофей отмечает свое 19-летие. Прошлой осенью наследник ушел в армию, где служит в спортроте и занимается тхэквондо. В день рождения звездный отец поздравил парня, опубликовав совместное фото в Instagram.

«С твоим днем, мужчина! На тебя уже ровняются и ставят в пример. Это дорогого стоит. Будь здоров и счастлив, Тимыч. Уверен, впереди тебя ждет только успех. Удачи во всем. Рад быть с тобой на одной волне, родной», — написал Клявер.

Подписчики также написали самые теплые пожелания Тимофею и отметили, как сильно они похожи.

Тимофей родился в 2001 году в союзе музыканта с танцовщицей балета Лаймы Вайкуле — Юлией. Кроме него, у 45-летнего Клявера есть еще двое детей. 15-летняя дочь Эвелин от Евы Польны и 7-летний сын Даниэль, который родился в браке с Ириной Клявер.