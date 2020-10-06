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Юность во взгляде: дочь Долиной поделилась фото девятилетней внучки певицы

Александра в семье яркой исполнительницы растет настоящей красавицей.

Юность во взгляде: дочь Долиной поделилась фото девятилетней внучки певицы
Лариса Долина. Фото: Globallookpress.com

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в Instagram разместила снимок девятилетней внучки звездной исполнительницы — Александры. Девочка заметно подросла за последнее время. Она становится с каждым годом все краше. Девочка, судя по всему, побывала в салоне красоты. Ей чуть подкрасили волосы.

«Когда неожиданно буквально попала под руку мастера. Ты вообще. Ну, ты знаешь».

Ангелина Миончинская

«Какая же красоточка ваша Сашенька», «Взрослая такая. Ей очень хорошо», «Вырастет красоткой не хуже своей знаменитой бабушки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свою единственную дочь Лариса Долина родила от первого мужа джазового музыканта Анатолия Миончинского. Наследница в семье появилась в 1983 году. Она по образованию юрист. Владеет сразу двумя строительными компаниями. Кстати, Лариса Долина строго-настрого запрещает дочке и внучке общаться с ее бывшим мужем (отцом и дедушкой. — Прим. ред.), с которым рассталась много лет назад.

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