«Когда ты немножко эльф»: Дарья Мороз кардинально сменила имидж

С наступлением осени многие звезды сцены, театра и кино решили кардинально преобразиться. В числе первых оказалась поющая телеведущая Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» отправилась в салон красоты, где вместо привычного каре приобрела длинные локоны, а также новый цвет волос.

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Вслед за Бузовой бьюти-преображению подверглись и другие звезды. В их числе — Дарья Мороз. В новом посте звезда сериала «Содержанки» показала себя брюнеткой с длинными волосами.

«Когда ты немножко эльф», — подписала снимок актриса.

На самом ли деле Мороз отказалась от любимого блонда или это парик, девушка умалчивает. Но поклонникам новая внешность любимицы пришлась по душе.

«Боже, какая красивая!», «Класс, прикольно», «Этот эльф мне нравится», «Интересный образ», «На этом фото вы копия ваша мама», «Вау!!», «Дарья, вы очень здесь на маму похожи и, как всегда… красивы», «На маму очень похожи», «Дашенька даже в роли эльфа, необычна, прекрасна, как всегда», — пишут фолловеры.