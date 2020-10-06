«Это прямо наш стиль!»: дочка Тимати в пудровом худи похвасталась акробатическими умениями

Мама рэпера провела время с внучкой в парке, где девочка смогла не только развеяться, но и показать свои обновки.

Тимати недавно расстался с Анастасией Решетовой. Они раздельно провели отпуск после карантина, что сразу спровоцировало слухи о разладе в их отношениях. Озвучивать причину разрыва экс-влюбленные не стали. При этом они сохранили дружеские отношения ради сына Ратмира, которому нет и года. Рэпер много времени проводит с ребенком, хоть и съехал с квартиры, подарив жилье наследнику. От прошлых отношений с Аленой Шишковой у него есть дочка Алиса. Он уделяет время и ей.

Шестилетняя девочка проводит время с мамой, но на выходных часто бывает у бабушки Симоны Юнусовой. Девочка занимается балетом, катается на доске для серфинга и обучается с преподавателями. По словам Шишковой, у ее наследницы очень плотный график. Однако на минувших выходных Алиса гуляла в парке с бабушкой. Она не только смогла насладиться теплой погодой, полазить по деревьям, но и показала обновки.

Сначала Симона запечатлела внучку висящей на ветке дерева. Девочка предстала в черных лосинах и пудровом худи.

«Штаны были тут же испачканы травой, осталось худи, которое «модель» продемонстрировала, повиснув вниз головой, изображая мишку-коала. А если серьезно, то это прямо наш стиль!» — отметила мама Тимати.

На другом фото Алиса уже сидела на траве в вязанном платье и тренче трендового песочного оттенка. Девочка задумчиво смотрела в даль. Она также примерила черное пончо и берет. Поклонники восхитились осенними образами девочки. «Алиса — парижанка», «Очень атмосферные снимки», «Какая изящная девочка растет. А внутри вулканчик озорной», «Я бы такие костюмы носила и носила», «Такая взрослая уже», — прокомментировали пост подписчики.