Барановская пришла на светское мероприятие в вышитом жемчугом жакете

Накануне в Москве прошла церемония награждения победителей премии ТЭФИ Kids. На мероприятии присутствовали многие звезды кино, театра, телевидения и эстрады. Телеведущая Первого канала Юлия Барановская тоже посетила церемонию, причем, многодетная мама вошла в состав жюри конкурса.

Для выхода в свет теледива выбрала черный total look. Акцентом стал жакет, вышитый жемчугом. Он переливался в свете софитов и помогал своей обладательнице не остаться незамеченной.

Барановская перед мероприятием мило пообщалась с другом всех юных телезрителей, ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!» Филей. Этими забавными кадрами звезда поделилась у себя в микроблоге.