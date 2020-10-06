«Родятся еще дети»: экстрасенс рассказала, кем будет новая возлюбленная Тимати

В начале осени еще одна звездная пара объявила о разводе. Точку в отношениях спустя пять лет поставили Тимати и Анастасия Решетова. О том, что у ребят не все гладко, внимательные фанаты заподозрили еще летом, когда влюбленные предпочли отпуск порознь. У рэпера и модели растет сын Ратмир, ради которого они продолжают общаться.

Многих теперь волнует вопрос, что же дальше. И как сложится личная жизнь завидного холостяка, которого, кстати, жаждут видеть на романтическом одноименном телепроекте в качестве героя? Женится ли Тимати, наконец? С этими вопросами портал Teleprogramma.pro обратился к тарологу Марианне Абравитовой. Экстрасенс раскинула карты и увидела:

«Таро говорят нам о том, что Тимати все-таки женится. И женится он официально, — подчеркнула специалист. И добавила: «Надо сказать, что это будет по-настоящему. Родятся еще дети. Я вижу сыновей».

Самый главный совет, который дают карты Тимати относительно личной жизни, — не торопиться. К тому же, он набрался опыта в отношениях и уже четко знает, как не должно быть. Абравитова заметила, что суженая на горизонте рэпера еще не появилась – они еще не знакомы. И это вряд ли будет звезда шоу-бизнеса, но личность будет значимая, на виду у всех, возможно, блогер, корреспондент, но явно не актриса или модель.

Причем к красоте будущей жены Тимати будет прилагаться и ум. «Сейчас ему важен не только фантик, но и внутреннее содержание», — заметила таролог.