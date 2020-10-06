«И это наша Михриниса султан?»: Беррак Тюзюнатач смело оголилась на пляже

Беррак Тюзюнатач многим поклонникам запомнилась по роли в турецком сериале «Великолепный век». Девушка сыграла наложницу-фаворитку шехзаде Мустафы, подарившую династии наследника. Однако по сценарию, после казни старшего сына султана Сулеймана, героиня актрисы также уходит из жизни, лишившись своего возлюбленного. Трагическая судьба персонажа настолько взволновала фанатов исторической ленты, что многие прониклись симпатией к героине Беррак. В жизни Тюзюнатач, как и ее Михриниса султан обладает весьма ярким и непосредственным характером.

На пляжном снимке актриса из «Великолепного века» похвасталась изящной фигурой без изъяна, смело оголившись на пляже. Внимание фанатов привлекли пикантные родинки на груди Беррак. Позируя в мини-бикини, Тюзюнатач сумела произвести впечатление на поклонников, которые восхитились красотой и стройностью актрисы.