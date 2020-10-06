«Люблю»: Гигинеишвили поделился кадром с подросшей дочкой Ниной от Михалковой

Режиссер, судя по всему, души не чает в своей наследнице.

Режиссер Резо Гигинеишвили в Instagram разместил редкий снимок со своей дочкой Ниной от брака с актрисой Надеждой Михалковой. «Люблю», — кратко подписал он фотографию. На снимке режиссер и его наследница, которая заметно подросла за последнее время, нежно прижимаются друг к другу.

«Папина ксерокопия», «Резо – это человеческое счастье», «Резо и его любимая дочурка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Нине в этом году исполнилось девять лет. У Резо есть также сын Иван от брака с дочерью режиссера Никиты Михалкова. Пара была вместе на протяжении семи лет. Они расстались в 2017 году.

У Резо Гигинеишвили также есть дочь Маша от брака с певицей Анастасией Кочетковой. Вместе с исполнительницей они были четыре года. Их общей наследнице в этом году исполнилось уже 14 лет.

Как известно, в прошлом году Резо Гигинеишвили в третий раз женился. Его избранницей стала светская львица Надежда Оболенцева. Брак не просуществовал и года.