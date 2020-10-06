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«Казалось, праздник не закончится никогда»: фотограф Пугачевой запечатлел Моисеева с рюмочкой

Роман Родин невольно намекнул, что привело к инсульту яркого исполнителя.

«Казалось, праздник не закончится никогда»: фотограф Пугачевой запечатлел Моисеева с рюмочкой
Борис Моисеев. Фото: Globallookpress.com

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram показал очередной уникальный кадр. На этот раз в центре внимания оказался яркий исполнитель Борис Моисеев. На снимке он запечатлен с рюмочкой водки. Судя по всему, исполнитель прежде любил побаловаться горячительными напитками.

«Продолжаю. Борис Моисеев. Я снял это фото на одном из праздников в Москве. Тогда казалось, этот праздник не закончится никогда».

Борис Моисеев

Отметим, что Борис Моисеев около десяти лет назад перенес инсульт и завершил свою гастрольную деятельность. Он крайне редко появляется на публике.

В СМИ периодически появляются слухи о печальном состоянии Моисеева. Якобы он не встает с кровати из-за своей болезни. Впрочем, его концертный директор Сергей Горох периодически опровергает эту информацию. Он отмечал, что Моисеев бодр и весел. В деньгах исполнитель не нуждается.

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Алла ПугачеваБорис МоисеевНовости googleРоман РодинСергей Горох