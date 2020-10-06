«Казалось, праздник не закончится никогда»: фотограф Пугачевой запечатлел Моисеева с рюмочкой

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram показал очередной уникальный кадр. На этот раз в центре внимания оказался яркий исполнитель Борис Моисеев. На снимке он запечатлен с рюмочкой водки. Судя по всему, исполнитель прежде любил побаловаться горячительными напитками.

«Продолжаю. Борис Моисеев. Я снял это фото на одном из праздников в Москве. Тогда казалось, этот праздник не закончится никогда».

Борис Моисеев

Отметим, что Борис Моисеев около десяти лет назад перенес инсульт и завершил свою гастрольную деятельность. Он крайне редко появляется на публике.

больше по теме Алла Пугачева предложила финансовую помощь перенесшему инсульт Борису Моисееву Как отметил концертный директор звезды Сергей Горох, от денег Примадонны они с музыкантом отказались.

В СМИ периодически появляются слухи о печальном состоянии Моисеева. Якобы он не встает с кровати из-за своей болезни. Впрочем, его концертный директор Сергей Горох периодически опровергает эту информацию. Он отмечал, что Моисеев бодр и весел. В деньгах исполнитель не нуждается.