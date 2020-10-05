Образ к осени: Валерия в ажурной блузе облачилась в платье миди с ниспадающей накидкой

По словам певицы Валерии, она не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой осени — вручение национальной телевизионной премии за лучшие программы для детей — ТЭФИ KIDS. При этом возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина уточнила, что ей выпала честь объявлять победителей в одной из номинаций.

«Сколько, оказывается, интересных программ производится не только центральными каналами, но и региональными», — отметила певица, уточнив, что эфир церемонии вручения пройдет на канале «Россия 1».

больше по теме Валерия в прозрачном пудровом плаще и ярко-синих остроносых туфлях пришла в бар Певица сделала ставку на яркий аутфит.

Для выхода в свет певица подобрала черное монохромное платье миди с ниспадающей накидкой. Образ знаменитости дополнила ажурная блуза с декорированным воротником в стиле «Пьеро». К своему аутфиту Валерия подобрала кожаные полусапожки на шпильке, визуально вытянув силуэт. Не забыла артистка и об аксессуарах, в частности, маленькой сумочке необычной овальной формы. А белокурые локоны певица оставила распущенными, выпрямив пряди.