«Это вам не Хюррем султан»: Мерьем Узерли в пикантном декольте засветила «ложбинку греха»

Поклонники 37-летней Мерьем Узерли сошлись во мнении, что актриса из турецкого сериала «Великолепный век» заметно похорошела со времен съемок. И как полагают фанаты знаменитости, возлюбленная Халита Эргенча не зря ревновала мужа к немецко-турецкой суперзвезде. Учитывая, какими волнующими формами обладает Мерьем.

Поговаривали, что Бергюзар Корель ревностно следила за страстными поцелуями Халита, устраивая истерики из-за того, что ее избраннику приходилось играть любовь с другой. Сама Бергюзар получила в «Великолепном веке» лишь эпизодическую роль. А вот с Узерли муж актрисы снимался на протяжении нескольких сезонов.

Пока Мерьем не покинула проект, сославшись на эмоциональное выгорание. Ее на съемочной площадке заменила 54-летняя Вахиде Гердюм. И по слухам, Бергюзар вздохнула с облегчением. По сценарию целоваться с «возрастной» Хюррем мужу актрисы не приходилось, а молоденьких наложниц в покои султана Сулеймана также «не отправляли».

Мерьем Узерли поделилась с поклонниками в Instagram пикантным снимком, блеснув пышным бюстом в дерзком декольте вечернего бархатного платья. Фанаты смогли разглядеть «ложбинку греха», воспев красоту и изящную фигуру актрисы.