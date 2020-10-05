«Это вам не Хюррем султан»: Мерьем Узерли в пикантном декольте засветила «ложбинку греха»

Поклонники 37-летней Мерьем Узерли сошлись во мнении, что актриса из турецкого сериала «Великолепный век» заметно похорошела со времен съемок. И как полагают фанаты знаменитости, возлюбленная Халита Эргенча не зря ревновала мужа к немецко-турецкой суперзвезде. Учитывая, какими волнующими формами обладает Мерьем.
Поговаривали, что Бергюзар Корель ревностно следила за страстными поцелуями Халита, устраивая истерики из-за того, что ее избраннику приходилось играть любовь с другой. Сама Бергюзар получила в «Великолепном веке» лишь эпизодическую роль. А вот с Узерли муж актрисы снимался на протяжении нескольких сезонов.
Пока Мерьем не покинула проект, сославшись на эмоциональное выгорание. Ее на съемочной площадке заменила 54-летняя Вахиде Гердюм. И по слухам, Бергюзар вздохнула с облегчением. По сценарию целоваться с «возрастной» Хюррем мужу актрисы не приходилось, а молоденьких наложниц в покои султана Сулеймана также «не отправляли».
Мерьем Узерли поделилась с поклонниками в Instagram пикантным снимком, блеснув пышным бюстом в дерзком декольте вечернего бархатного платья. Фанаты смогли разглядеть «ложбинку греха», воспев красоту и изящную фигуру актрисы.
«Само очарование, фигурка мечта», «Ого, впечатляет, какое декольте, словно спелая вишенка», «Прикройте прелести султанши», «Сулейман бы точно вожделел такую гурию!!», «Это вам не Хюррем султан!!», «Пышнотелая Хюррем», «А Бергюзар муженька-то может и не зря ревновала?!», «Ух, Мерьем, вы просто бомбическая», «Восхитительная!», «Тут есть, чем полюбоваться», — отметили поклонники.