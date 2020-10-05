«Вот это ракурс»: Каменских в леопардовом бикини сверкнула пышными бедрами

Настя Каменских всегда обладала нестандартной фигурой. Лишь несколько лет назад она феноменально похудела. Как оказалось, поп-дива готовилась к свадьбе с Потапом. Торжество провели в мае 2019 года. Тогда невеста сразила фанатов кружевным платьем со шлейфом. Теперь пара уже не поет дуэтом, но поддерживает друг друга. Недавно они отдохнули в Турции. И вот уже больше недели певица снова делится кадрами с побережья. По всей видимости, супруги решили продлить себе лето.

Несмотря на статус замужней дамы, Настя по-прежнему публикует много откровенных фото. Сам Потап порой снимает ее обнаженной. На днях девушка позировала в нюдовом бикини. Она нежилась на солнце возле виллы. Поклонники отмечали, что певица выглядит сногсшибательно.

Теперь артистка взбудоражила пользователей Сети новым пикантным кадром. На этот раз она запечатлелась в леопардовом бикини в пол оборота. Каменских смотрела в камеру, а ее влажные волосы касались спины. Купальник не только подчеркнул фигуру звезды, но и позволил показать изящные бедра и упругие ягодицы идеальной круглой формы.

«Каждая женщина — дикая кошка, иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная», — написала певица.

Поклонники принялись обсуждать фигуру Насти. Многие не могли поверить, что муж не запрещает ей выставлять такие смелые фото. «У вас очень красивая фигура», «Самый сок», «Загорелая кошечка», «Попа как у Ким», «Вот это ракурс», «Красивая фигура… но смотреть на это уже тошно», «И снова голая», «Орешек прям», — прокомментировали пост подписчики.