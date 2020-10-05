В домашней обстановке: жена Чумакова предстала на кухне в «рваных» джинсах и сорочке оверсайз

Юлия Ковальчук слывет радушной хозяйкой. За время «карантинных» каникул экс-солистка группы «Блестящие» даже научилась печь хлеб. Кроме того, певица сама пропалывала грядки с цветами, ухаживая за растениями в саду. Вместе с мужем шоуменом Алексеем Чумаковым и двухлетней дочкой Амелией поп-дива поселилась за городом.

На днях Юлия позировала на кухне, показав, в каком виде она ходит по дому. В кадре возлюбленная музыканта предстала в «рваных» джинсах из искусственно состаренного денима и свободной сорочке в стиле оверсайз. Примечательно, что от обуви певица отказалась, позировав на кафеле босиком.

«Умничка, красоточка и просто волшебная девушка», «Какая вы красавица!!», «Образ зачетный, вам очень идет», «Джинсики прекрасно сели по фигуре», «А где ваш муж?! Почему его нет в кадре?! Сами себе кофе варите», «Такая вся домашняя, спокойная и умиротворенная», «Залюбовалась вашей естественной красотой и природным обаянием», «Юляша, какая вы солнышко», «Вы еще и супер-мамочка!!», «Как у вас уютно в доме, все прибрано», «Восхитительно смотритесь, само очарование», — отметили поклонники.

Ранее Юлия Ковальчук подметила, что они с мужем не относят себя к тем звездным родителям, который с пеленок нагружают детей всевозможными кружками и секциями. Певица уверена, что когда их с Алексеем Чумаковым дочка подрастет — она сама решит, чем ей заниматься. Пока Амелия неплохо танцует.