«Поставила цель — и похудела»: Бергюзар Корель в дерзком мини блеснула точеной фигурой

В марте Бергюзар Корель во второй раз стала мамой. Вместе с мужем Халитом Эргенчем актриса из турецкого сериала «Тысяча и одна ночь» воспитывает двоих сыновей: Хана и Али. При этом в своем микроблоге знаменитость подметила, что после беременности она столкнулась с буллингом в соцсетях. Многие критиковали возлюбленную Халита за лишний вес, послеродовые растяжки, появившийся целлюлит. В ответ Бергюзар только улыбалась и демонстрировала изменившуюся фигуру, нисколько не стесняясь того, что она заметно округлилась в талии и бедрах.

На свежих снимках, спустя шесть месяцев после родов, Корель предстала в мини-шортах, показав преобразившуюся фигуру. Актриса постройнела, избавилась от целлюлита на бедрах и стала настоящей красавицей, так, по крайней мере, пишут ее поклонники. Да и кто будет с ними спорить.