Лера Кудрявцева в брючном костюме изумрудного цвета запечатлелась с новым соведущим

Лера Кудрявцева недавно дала большое интервью Ксении Собчак. Девушки знакомы много лет, не раз вместе работали и вели шоу. Однако даже Ксения, как оказалось, многого не знает о своей подруге. При этом она восхитилась тем, какие наряды блондинка носит в последние годы. Собчак уверена, что отчасти благодаря ей вкус ее коллеги улучшился. Кудрявцева не стала скрывать, что раньше пышные платья с рюшами и блестками у нее вызывали восторг, а теперь у нее другой стиль в одежде.

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Для прогулок с дочкой Марией телеведущая выбирает спортивные костюмы, а для встреч с подругами — зачастую облачается в джинсы. На работе Лера чаще всего носит силуэтные платья, длинные юбки или яркие брючные костюмы. Она придумала традицию, фотографировать себя в гримерке перед началом эфира. На очередных съемках передачи «Звезды сошлись» девушка предстала в изумрудном костюме, состоящем из брюк прямого кроя и жакете. Белая блузка и черные туфли на каблуке дополнили образ.

В таком аутфите Кудрявцева предстала перед своим новым соведущим Александром Колтовым, который пришел на место Оскара Кучеры. Он был в темно-синем костюме и ботинках. Как оказалось, мужчине не просто подыскивать себе обувь, так как у него внушительный размер ноги.

«У Саши нога 49-50! Слон и моська», — поразилась звезда.

Поклонники тоже были удивлены такой новости. При этом многие одарили комплиментами наряд блондинки. «Какой шикарный костюм на Лере», «Мне и Оскар нравился и новый ведущий тоже… Лере везет», «Мама Мия!! Какая нога и какой костюм на тебе, Лера», — прокомментировали пост подписчики.