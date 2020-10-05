47-летняя Высоцкая в белоснежной юбке и топе с вырезом предстала в лучах солнца

Юлия Высоцкая не устает поражать поклонников своей красотой. В 47 лет она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Актриса счастлива в браке с Андреем Кончаловским. Большая разница в возрасте не мешает им каждый день находить темы для общения, много путешествовать и радоваться каждой минутке, проведенной вместе. Более того, Юлия превосходный кулинар, поэтому в ее доме всегда много вкусных блюд.

Также Высоцкая, несмотря на возраст, не боится носить короткие платья и юбки. Она смело демонстрирует стройные ноги. Недавно телеведущая отдохнула в Италии. Там она носила и хлопковые платья, и шорты. Теперь, когда в Москву пришла осень, многие мечтают продлить тепло. Юлия решила это сделать, опубликовав фото, на которых позирует на диване в лучах солнца. Она была без макияжа и с распущенными волосами.

Артистка предстала в черном топе с разрезом, которое показало роскошное декольте телеведущей. Также на ней была белоснежная юбка солнце, подчеркнувшая талию звезды.

«Что человек без воспоминаний?! Функция, помнишь, золотой свет из окна, запах кофе, шум моря?! Помню, конечно, помню, но ты все равно, расскажи еще…» — написала она.

Поклонники в очередной раз восхитились красотой Высоцкой. «Как всегда, вы очаровательная!», «Вы очень солнечная женщина», «Красиво! Слова и вы!», «Ой, какая красивая девочка», «Очень красивое фото, Юля. Вы модель, я желаю прекрасных воспоминаний», — прокомментировали пост подписчики.