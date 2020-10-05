«Она ходила в прострации, лучше бы кричала»: Тарзан рассказал, как Королева пережила его измену

Сергей Глушко на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказал, от кого впервые Наташа Королева узнала о его измене, а также о том, как она восприняла эту печальную новость.

По словам стриптизера, певице стали звонить редакторы различных телеканалов и говорить, что к ним пришли некие дамы с видеокомпроматом на ее супруга, предлагая осветить эту тему в СМИ.

«Наташа берет меня за грудки, я сначала, конечно, в несознанку. Но когда мне показали видео, я понял, что отказываться бесполезно и во всем сознался. Я ей сказал, что приму любое ее решение», — поведал танцор.

Наташа отреагировала на его слова очень эмоционально, а потом ушла в себя. Первое время он даже боялся к ней подойти.

«Она ходила в какой-то прострации, но лучше бы она кричала. Когда она сидела и смотрела в одну точку – это хуже всего», — сказал Тарзан.

В итоге он не выдержал и попросил супругу принять решение – вместе они или нет. Королева простила неверного мужа, посчитав, что ее любимый ни в чем не виноват. По мнению артистки, он просто поддался на уловки хитрых мошенниц, которые с легкостью окрутили его. Ранее мы писали о ее позиции.

Певица также призналась Ксении Собчак, что ей много раз за время ее брака со стриптизером звонили различные женщины, которые утверждали, что имели с ее мужем связь и даже беременны от него. Но она никогда не принимала все эти заявления всерьез.