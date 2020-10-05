Звезды, которые могли стать учителями
Видео
Интересные факты о Кейт Уинслет: видеообзор
Видео

«Одинаково нахальные»: принц Уильям рассказал о своих детях

Будущий король сделал признание в новом докфильме «Принц Уильям: планета для нас всех»

«Одинаково нахальные»: принц Уильям рассказал о своих детях
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Британское телевидение покажет новый документальный фильм «Принц Уильям: планета для нас всех». В нем будущий король признался, что изучать вопросы сохранения природы его стимулирует старший сын — принц Джордж. Потому что он очень любит проводить много времени на свежем воздухе. При этом Уильям отметил, что одинаково любит всех троих своих детей.

«Они все одинаково нахальные, даже дерзкие», — цитирует Уильяма Hello.

Недавно герцоги Кембриджские решили познакомить своих детей с ученым натуралистом Дэвидом Аттенборо. Телеведущий приехал в королевский особняк и весело провел время в компании Джорджа, Шарлотты и Луи. Наследники задавали Дэвиду самые разные вопросы, которые касались животного мира.

Тэги

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиПринц УильямПринц Уильям последние новости