«Одинаково нахальные»: принц Уильям рассказал о своих детях

Британское телевидение покажет новый документальный фильм «Принц Уильям: планета для нас всех». В нем будущий король признался, что изучать вопросы сохранения природы его стимулирует старший сын — принц Джордж. Потому что он очень любит проводить много времени на свежем воздухе. При этом Уильям отметил, что одинаково любит всех троих своих детей.

«Они все одинаково нахальные, даже дерзкие», — цитирует Уильяма Hello.

Недавно герцоги Кембриджские решили познакомить своих детей с ученым натуралистом Дэвидом Аттенборо. Телеведущий приехал в королевский особняк и весело провел время в компании Джорджа, Шарлотты и Луи. Наследники задавали Дэвиду самые разные вопросы, которые касались животного мира.