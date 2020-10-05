«Эти ушки созданы для поцелуев»: новый друг Ченнинга Татума вызвал восторг Анфисы Чеховой

5 октября голливудский актер Ченнинг Татум похвастался в «Инстаграме» новым членом семьи. 40-летний мужчина завел себе щенка голландской овчарки и назвал его Руклином или просто Руком. По словам звезды, его новый друг бывает достаточно диким и непоседливым.

«После того, как потерял своего Лулу, я не знал, смогу ли я завести другую собаку. Но он сам нашел меня, мы встретились взглядами, а потом случилось некоторое д…о. Ха-ха, я просто надеюсь, что смогу управиться с этой маленькой крысой», — написал актер, опубликовав несколько фотографий шкодливого Рука.

Поклонники Татума радостно восприняли эту новость и начали хвалить песика в комментариях. Среди них оказалась из российская телеведущая Анфиса Чехова.

«Эти ушки созданы для поцелуев», — написала она.

Известно, что 42-летняя российская звезда тоже заядлая собачница. Сейчас у нее дома живет милый французский бульдог по кличке Картошка. Кстати, обоих знаменитостей объединяет не только любовь к животным, но и семейное положение: оба разведены, но воспитывают детей младшего школьного возраста, рожденных в браке.