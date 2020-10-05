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Решетова поделилась видео, на котором сын Тимати издает страшный «звериный рык»

Ратмир Юнусов, как заметили пользователи, заметно подрос за последнее время.

Решетова поделилась видео, на котором сын Тимати издает страшный «звериный рык»
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Globallookpress.com

Модель Анастасия Решетова в Instagram поделилась забавным видео со своим сыном от рэпера Тимати — Ратмиром Юнусовым. На кадрах малыш сидит в детском стуле и издает «звериный рык».

«Как думаете, что это за зверь?» — спросила она своих подписчиков.

«Это голодный Ратмир», «Золотой малыш. Еще, насколько мы знаем, он плавать умеет в таком возрасте», «Самый сладкий тигренок», «Какой же он у вас классный. Дай бог ему счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Решетова не так давно призналась: она больше не живет с рэпером Тимати. При этом их общему сыну нет еще и годика. Как отмечала модель, ради наследника они с Тимати сохранили прекрасные отношения. Ребенок, надо заметить, очень много времени проводит со своей бабушкой Симоной Черноморской. Часть поклонников Тимати думают, что он забрал ребенка у Решетовой и не дает видеться. Впрочем, подобными видеозаписями она опровергает эту информацию.

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Анастасия Решетовадети звездРатмир ЮнусовСимона Черноморскаясмешное видеоТимати