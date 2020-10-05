Решетова поделилась видео, на котором сын Тимати издает страшный «звериный рык»

Модель Анастасия Решетова в Instagram поделилась забавным видео со своим сыном от рэпера Тимати — Ратмиром Юнусовым. На кадрах малыш сидит в детском стуле и издает «звериный рык».

«Как думаете, что это за зверь?» — спросила она своих подписчиков.

«Это голодный Ратмир», «Золотой малыш. Еще, насколько мы знаем, он плавать умеет в таком возрасте», «Самый сладкий тигренок», «Какой же он у вас классный. Дай бог ему счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Решетова не так давно призналась: она больше не живет с рэпером Тимати. При этом их общему сыну нет еще и годика. Как отмечала модель, ради наследника они с Тимати сохранили прекрасные отношения. Ребенок, надо заметить, очень много времени проводит со своей бабушкой Симоной Черноморской. Часть поклонников Тимати думают, что он забрал ребенка у Решетовой и не дает видеться. Впрочем, подобными видеозаписями она опровергает эту информацию.