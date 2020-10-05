Фотограф Аллы Пугачевой поделился уникальным кадром Анастасии Стоцкой с первым мужем

Актриса и певица на протяжении пяти лет была замужем за актером Алексеем Секириным.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил уникальный кадр. На фотографии можно увидеть певицу и актрису Анастасию Стоцкую с ее первым мужем актером Алексеем Секириным. Снимок был сделан в одной из европейских стран.

«Как-то летели из далекой Америки и снялись где-то на пересадке в Европе. Узнали моих соседей?» Роман Родин

«Хорошее тогда время было», «Все мы узнали Анастасию Стоцкую и Алексея Секирина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Стоцкая в 2003 году вышла замуж за Секирина. Вместе они были на протяжении пяти лет. Растилась пара в 2008 году. Позже актриса вышла замуж за бизнесмена Сергея Абгаряна, от которого родила двух детей. Их сыну Александру, который, как отмечают некоторые очень похож на поп-короля отечественной эстрады музыканта Филиппа Киркорова, девять лет, а дочери Вере три годика.