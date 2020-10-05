«Любовь прошла!»: звезда «Дома-2» Евгений Кузин объявил о разводе

Звезда телешоу «Дом-2» Евгений Кузин сделал в личном блоге неожиданное заявление – мужчина признался, что больше не испытывает чувств к своей жене Саше Артемовой и хочет с ней развестись официально.

больше по теме Безруков запечатлелся в лесу с детьми от Матисон, облачив их в одинаковые комбинезоны Актер проживает с женой и наследниками в загородном доме.

Фолловеры шоумена попросили его не делать поспешных выводов, ведь всего год назад они стали родителями прекрасной девочки. Однако реакция парня была весьма однозначной.

«Не надо говорить мне, что я поторопился. Тут от меня мало что зависит. Любовь прошла и все!» — сказал он.

По словам Кузина, это решение они приняли не сразу, кризис в их семье продолжался около полугода. Все эти месяцы они пытались склеить разбитую чашу чувств ради их дочери, но ничего не вышло. Ведущий мероприятий предположил, что причиной их разрыва могла стать их длительная разлука, около месяца он жил отдельно от семьи в Санкт-Петербурге, а потом его жена улетела с дочкой в Турцию, пробыв там два месяца.

В настоящий момент Евгений живет вместе с Сашей в одной квартире. Им предстоит не только раздел имущества, но и собак, которых в семье двое. Скорее всего, один пес останется с ним, а второго заберет себе его мама.