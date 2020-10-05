«Играет с младшим братом»: Хоркина рассказала о жизни сына от бизнесмена Шубского

Святославу в этом году исполнилось уже 15 лет.

Гимнастка Светлана Хоркина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своем старшем сыне Святославе.

«Старшему сыну уже 15 лет. Он с удовольствием играет с младшим братом Ваней, которому всего 11 месяцев. У меня все хорошо. Он радостно отреагировал на появление меленького человека в нашей семье. Долго ждал. Ваня родился в Москве. Старшего сына я рожала за границей. Так получилось. У меня хорошо протекали обе беременности. Я, на самом деле, не вижу смысла рожать за границей. У нас в стране прекрасные врачи».

Светлана Хоркина

Как отметила Хоркина, она уже работает. «У меня нет няни. Мама мне помогает. Она работала много лет в детском саду, поэтому умеет обращаться с детьми. Няню сложно выбрать. Я, кстати, продолжаю кормить грудью. Стараюсь быть в хорошей форме всегда», — заметила Светлана Хоркина.

Напомним, что долгие годы не было известно, кто является отцом ее старшего сына. Позже сама Хоркина призналась, что родила ребенка от мужа актрисы Веры Глаголевой — бизнесмена Кирилла Шубского.