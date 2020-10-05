«Неожиданно увидеть»: Мороз в распахнутой тунике эффектно обнажила декольте и бесконечно длинные ноги

После успеха в сериале «Содержанки» 37-летняя Дарья Мороз нередко дразнит своих поклонников провокационными кадрами. А почему нет? Фигура у актрисы потрясающая, а люди любят обсуждать смелые поступки своих кумиров.

Буквально день назад артистка запечатлелась на фоне водоема в образе, который намекал на то, что она полностью обнажена. И вот — новый дерзкий кадр в ее личном блоге. На сей раз бывшая жена Константина Богомолова предстала в алой тунике, которая «случайно» распахнулась, раскрыв белое белье. Эффектная зона декольте и бесконечно длинные стройные ноги вышли на первый план, вызвав вполне ожидаемую реакцию у публики.