Родившая ребенка от арабского аниматора дочь Андрея Кончаловского рассказала о личной жизни

Дочь режиссера Андрея Кончаловского Дарья в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своей личной жизни. Сегодня у нее четверо детей от разных мужчин. При этом она счастливая многодетная мать. Последнего внука знаменитому деду она родила от египетского аниматора.

«У каждой женщины может возникнуть такая идея, что мужчину можно удержать около себя с помощью ребенка. Но такой малыш будет самым несчастным на свете. У меня четверо детей от разных мужчин. Мои мужья спокойно принимали детей от моих предыдущих отношений». Дарья Кончаловская

Как сказала Дарья Кончаловская, в какой-то момент она начала думать, что никто не возьмет ее замуж с детьми от других партнеров. «Я хотела сделать грудь, пластику. А потом подумала: ну выйду я на пляж, и кто нам меня посмотрит. Будут подходить не ко мне, как к личности, а не к моим формам», — заявила дочь Кончаловского.

Напомним, что дочь у режиссера родилась в 1980 году от отношений с актрисой Ириной Бразговкой. Официально с этой женщиной Андрей Кончаловский расписан никогда не был.