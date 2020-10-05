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Звездный гость

Родившая ребенка от арабского аниматора дочь Андрея Кончаловского рассказала о личной жизни

Как отметила Дарья, сегодня она счастливая многодетная мать.

Родившая ребенка от арабского аниматора дочь Андрея Кончаловского рассказала о личной жизни
Андрей Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

Дочь режиссера Андрея Кончаловского Дарья в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своей личной жизни. Сегодня у нее четверо детей от разных мужчин. При этом она счастливая многодетная мать. Последнего внука знаменитому деду она родила от египетского аниматора.

Дарья Кончаловская
Дарья Кончаловская. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«У каждой женщины может возникнуть такая идея, что мужчину можно удержать около себя с помощью ребенка. Но такой малыш будет самым несчастным на свете. У меня четверо детей от разных мужчин. Мои мужья спокойно принимали детей от моих предыдущих отношений».

Дарья Кончаловская

Как сказала Дарья Кончаловская, в какой-то момент она начала думать, что никто не возьмет ее замуж с детьми от других партнеров. «Я хотела сделать грудь, пластику. А потом подумала: ну выйду я на пляж, и кто нам меня посмотрит. Будут подходить не ко мне, как к личности, а не к моим формам», — заявила дочь Кончаловского.

Напомним, что дочь у режиссера родилась в 1980 году от отношений с актрисой Ириной Бразговкой. Официально с этой женщиной Андрей Кончаловский расписан никогда не был.

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Андрей КончаловскийДарья Кончаловскаядети звездИрина БразговкаКанал НТВпрограмма "Звезды сошлись"